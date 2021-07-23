وفد من خبراء صينيين يزور وحدة إنتاج صيدال بقسنطينة خلال الأيام القادمة

سيقوم وفد من الخبراء الصينيين الأيام القادمة بزيارة لوحدة الإنتاج التابعة لمجمع صيدال بولاية قسنطينة. والتي ستستخدم في إنتاج اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

حسبما أفادت به أمس الخميس وزارة الصناعة الصيدلانية. فقد شكلت هذه الزيارة أحد محاور إجتماع اللجنة القطاعية المشتركة لمتابعة مشروع إنتاج اللقاح المضاد لكوفيد. حيث إنعقد أمس إجتماع بمقر الوزارة برئاسة وزير الصناعة الصيدلانية، عبد الرحمان جمال لطفي بن باحمد. والذي خصص للتنسيق ومتابعة مشروع إنتاج اللقاحان الروسي والصيني

وأوضح البيان، أن الإجتماع حضره إطارات وزارة الصناعة الصيدلانية وممثلين عن وزارة الشؤون الخارجية، الوكالة الوطنية للأمن الصحي، مجمع صيدال والوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية