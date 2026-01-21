وفد من رابطة علماء دول السّاحل في ضيافة عميد جامع الجزائر 

استقبل عميد جامع الجزائر، الشّيخ محمّد المأمون القاسميّ الحسنيّ، اليوم الأربعاء، وفداً من رابطة علماء دول السّاحل ودعاتها وأئمّتها، برئاسة أمينها العامّ، الخميسي بزّاز.

وخلال اللّقاء، توقّف العميد عند الدّلالة التّاريخيّة لتشييد هذا الصّرح الدينيّ بأرض “المحمّديّة”.

كما أكد عميد جامع الجزائر أنّ ارتفاع منارة التّوحيد في هذا الموقع، الذي كان معقلاً للتّنصير، في عهد الاحتلال الفرنسيّ، هو انتصارٌ للذّاكرة والهوّيّة، وتأكيد لفشل مخطّطات التغريب، ومحاولات طمس الشّخصيّة الوطنيّة، التي تصدّت لها الزوايا والمدارس القرآنيّة، التي كانت خصوصا منيعة للقيم الروحية والوطنية.

وبالمناسبة، قدّم العميد للوفد الزائر لمحة شاملة عن المنظومة المؤسّساتيّة للجامع، مُبرزاً التّكامل الوظيفيّ بين هيئاته، بدءاً من الفضاء المسجديّ، بأقسامه الستة، مروراً بـالمنارة التي تحتضن مركز البحث في العلوم الدّينيّة وحوار الحضارات، ومتحف الحضارة الإسلاميّة في الجزائر، ثمّ المركز الثّقافيّ والمكتبة، وصولا إلى دار القرآن، المدرسة الدكتوراليه.

وأكّد أنّ هذا التّنوّع الهيكليّ يجمع بين “جمال المعنى” الرّوحيّ والعلميّ، و”جمال المبنى” الهندسيّ المعماري.

وأعلن العميد منح الأولويّة لطلبة الدول الإفريقية في برامج التّكوين بـالمدرسة الوطنيّة العليا للعلوم الإسلاميّة.

وكشف عن فتح طور “الماستر” حصريّاً لهم، ليكون بوّابة نحو الدّكتوراه، بهدف تكوين نخب علمية، متشبّعة بقيم الاعتدال والوسطيّة.

في حين ثمّن الدّكتور الخميسي بزّاز، أمين عام الرابطة، هذه الخطوة، واصفاً جامع الجزائر بـالحصن المرجعيّ الذي تتطلّع شعوب المنطقة إلى الاستنارة به.

وأعرب عن عزم هيئته إيفاد طلبة العلم للنهل من معين هذا الصّرح الشامخ، بما يخدم استقرار المنطقة ويُوحّد صفوفها.