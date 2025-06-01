وفد من رجال أعمال بحرينيين يلتقي مسؤولي الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار

استقبل المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، اليوم الأحد، وفدًا من رجال الأعمال البحرينيين، مرفوقًا بسعادة سفير مملكة البحرين بالجزائر، علي جاسم العرادي.

وحسب بيان الوكالة، فقد شكل اللقاء، الذي حضره مسؤولو شركة البحرين الإلكترونية الوطنية للمعاملات المالية (BENEFIT) وفرعها SINNAD المتخصصتين في مجال الدفع الرقمي،فرصة لمناقشة آفاق التعاون الاقتصادي، حيث تم استعراض سبل دخول الشركة وفرعها في تقديم خدمات في القطاع البنكي والمصرفي، خاصة في مجالات التكنولوجيا المالية والخدمات المصرفية الإلكترونية، التي تمثل أحد أبرز محاور التحول الرقمي في الجزائر.

خلال اللقاء، قدّم المدير العام للوكالة عرضًا حول الإطار القانوني المنظم لهذه النشاطات، ودور الوكالة في مرافقة المستثمرين الأجانب وإنجاح مشاريعهم في الجزائر.