وفد من سوناطراك يبحث مشروع إنشاء مصفاة ومجمع بتروكيماوي بالنيجر 

استقبل وزير النفط لدولة النيجر، صحابي عومارو، وفدا من سوناطراك يضم خبراء ومختصين في مجال التكرير والبتروكيمياء.

ويشرع وفد من سوناطراك بزيارة عمل إلى النيجر تدوم أسبوعاً، لمناقشة مشروع إنشاء مصفاة ومجمع بتروكيماوي في مدينة دوسو بالنيجر.

وحسب بيان سوناطراك، فإن هذا المشروع يهدف إلى “إنشاء مصفاة بطاقة إنتاجية تبلغ 30 ألف برميل يوميا قابلة للتوسعة إلى 100 ألف برميل يوميا بالإضافة إلى مجمع بتروكيماوي”.

ويندرج في إطار تنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها بين الطرفين، وتشمل الجوانب التقنية واللوجستية لضمان نجاح هذا المشروع الحيوي. وفي إطار “التزام الجزائر بمرافقة النيجر لتحويل ثرواته الطبيعية إلى فرص تنموية مستدامة”.

وأكد وفد سوناطراك أن دعم هذا المشروع يأتي “تجسيدا للالتزام الذي أعلن عنه وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب. خلال زيارة وزير النفط النيجري في شهر سبتمبر الماضي. إذ تعهدت الجزائر بمرافقة النيجر في تنفيذ مشروع إنشاء المصفاة والمجمع البتروكيماوي”.

وبالمناسبة، أعربت سوناطراك عن “فخرها بالمساهمة في هذا المشروع الاستراتيجي الذي يعكس رؤية الجزائر لتعزيز التعاون جنوب-جنوب، ويؤكد مكانتها الرائدة في إفريقيا”.

وفق البيان الذي لفت إلى أنه تم خلال اللقاء “تقديم خبرة سوناطراك لتعزيز قدرات الكوادر النيجيرية. إذ سيتم استقبال مجموعة من المهندسين والتقنيين النيجيريين في المصافي الجزائرية لتلقي تدريب متخصص يشرف عليه خبراء من المعهد الجزائري للبترول التابع لسوناطراك”.

من جانبه، أكد وزير النفط النيجري أن المشروع يشكل “خطوة محورية نحو تحقيق السيادة الطاقوية وركيزة أساسية للتحول الاقتصادي للنيجر. إذ سيساهم في تلبية الاحتياجات الوطنية وخلق فرص العمل وكذا تعزيز المحتوى المحلي وجذب الاستثمارات”.