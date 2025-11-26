وفد من شركة النقل البحري الإسباني يزور ميناء عنابة

استقبل اليوم ميناء عنابة وفداً من شركة النقل البحري الإسبانية MARGUISA SHIPPING LINES، ضمّ المدير العام JUAN ARROYO ومدير العمليات MARCO SANCHEZ. كما حضر الاجتماع ممثلو الشركة العالمية المختصة في النقل البحري HMM.

وقد عقد الوفد لقاءً مع بولعراس علي، المدير العام لمؤسسة ميناء عنابة، إلى جانب الطاقم المسير للمؤسسة. وذلك للتعرّف على المؤهلات التي يتمتع بها الميناء وبحث سبل تعزيز العلاقات التجارية.

وفي هذا الإطار، عبّر الضيوف عن ارتياحهم الكبير لمستوى التنظيم والقدرات اللوجستية التي يوفرها الميناء. كما أعلن ممثلو شركة HMM عن عزمهم رفع عدد السفن التي سترسو بالميناء إلى سفينتين شهرياً، بهدف ضمان ربط مباشر وسريع مع موانئ حوض البحر الأبيض المتوسط. وتعزيز دور ميناء عنابة كقاعدة لوجستية فعّالة في دعم المبادلات التجارية للوطن.

