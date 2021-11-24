وفد من قيادة الدرك الوطني يزور المديرية العامة للأمن الوطني
قام وفد من قيادة الدرك الوطني، بزيارة ميدانية إلى بعض الهياكل المتواجدة بالمدرسة العليا للشرطة علي تونسي. في إطار تنفيذ المخطط الاتصالي السنوي.
و في هذا السياق وحسب بيان للمديرية العامة للأمن الوطني،فقد استهلت هذه الزيارة بمعاينة خلية السمعي البصري للمديرية العامة للأمن الوطني،
التي تعنى بإنتاج مختلف المواد الإعلامية والومضات التحسيسية للأمن الوطني.
كما اطلعوا عن كثب على أهمية ومساهمة هذا المرفق الأمني في دعم النشاطات و الحملات التوعوية إتجاه المواطن من مختلف الآفات الاجتماعية.
بالمقابل قام بعدها إطارات قيادة الدرك الوطني بزيارة الى المتحف المركزي للشرطة “العقيد لطفي”، أين طافو بمختلف أروقة وقاعات العرض.
حيث تلقوا شروحات وافية حول تاريخ الشرطة الجزائرية وأهم المحطات البارزة في تطورها.
الأمن الوطني يشارك في الجمعية العامة للأنتربول بتركيا
كما يشارك المفتش العام للمصالح بالمديرية العامة للأمن الوطني، مراقب عام للشرطة حاج سعيد أرزقي، في أشغال الدورة الـ89 للجمعية العامة للأنتربول بتركيا.
في هذا السياق يشارك مراقب عام للشرطة حاج سعيد أرزقي، في أشغال هذه الدورة، ممثلا للمدير العام للأمن الوطني.
كما يرافق المفتش العام، وفد يضم كل من مدير الشرطة القضائية، ورئيس مصلحة التعاون الدولي ورئيس المكتب المركزي للأنتربول بالجزائر.
وتحتضن مدينة إسطنبول في تركيا، أشغال الدورة الـ 89 للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية “انتربول”، من 23 إلى 25 نوفمبر 2021، بحضور ممثلي الدول الأعضاء.
في هذا الشأن سيتم خلال هذه الدورة، مناقشة العديد من المواضيع ذات الصلة بتعزيز التعاون بين أجهزة الشرطة في إطار منظمة الانتربول.
ويحضر هذه الدورة، قادة وممثلي مختلف أجهزة الشرطة التابعة للدول الأعضاء. ويأتي ذلك، بهدف التصدي لمختلف أشكال الجريمة العابرة للحدود
والتي تهدد أمن الأفراد والمجتمعات في العالم.
كما تعد الشرطة الدولية من أكبر المنظمات الدولية، حيث تضم 194 دولة في عضويتها. واشتركت تركيا عام 1930،واستضافت اجتماعات الجمعية العامة للإنتربول في عامي 1955 بإسطنبول و1996 بولاية أنطاليا.
حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp