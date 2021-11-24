وفد من قيادة الدرك الوطني يزور المديرية العامة للأمن الوطني

قام وفد من قيادة الدرك الوطني، بزيارة ميدانية إلى بعض الهياكل المتواجدة بالمدرسة العليا للشرطة علي تونسي. في إطار تنفيذ المخطط الاتصالي السنوي.

و في هذا السياق وحسب بيان للمديرية العامة للأمن الوطني،فقد استهلت هذه الزيارة بمعاينة خلية السمعي البصري للمديرية العامة للأمن الوطني،

التي تعنى بإنتاج مختلف المواد الإعلامية والومضات التحسيسية للأمن الوطني.

كما اطلعوا عن كثب على أهمية ومساهمة هذا المرفق الأمني في دعم النشاطات و الحملات التوعوية إتجاه المواطن من مختلف الآفات الاجتماعية.

بالمقابل قام بعدها إطارات قيادة الدرك الوطني بزيارة الى المتحف المركزي للشرطة “العقيد لطفي”، أين طافو بمختلف أروقة وقاعات العرض.

حيث تلقوا شروحات وافية حول تاريخ الشرطة الجزائرية وأهم المحطات البارزة في تطورها.

الأمن الوطني يشارك في الجمعية العامة للأنتربول بتركيا

كما يشارك المفتش العام للمصالح بالمديرية العامة للأمن الوطني، مراقب عام للشرطة حاج سعيد أرزقي، في أشغال الدورة الـ89 للجمعية العامة للأنتربول بتركيا.