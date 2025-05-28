وفد من لجنة الدفاع الوطني بالبرلمان يزور المديرية العامة للأمن الوطني

قام وفد من لجنة الدفاع الوطني بالمجلس الشعبي الوطني بزيارة إعلامية إلى المديرية العامة للأمن الوطني.

وكان في استقبال وفد لجنة الدفاع الوطني بالبرلمان برئاسة بن قرينة البراء، مدراء مركزيون وإطارات سامية من المديرية العامة للأمن الوطني.

استُهِلَّت الزيارة على مستوى مركز القيادة والسيطرة لأمن ولاية الجزائر، حيث اطلع الوفد عن كثب على مختلف التجهيـزات والوسائل التقنية المسخرة.

كما زار الوفد قاعة المراقبة عن طريق نظام الفيديو التي يضمها هذا المرفق الشرطي العملياتي.

وخلال محطات الزيارة الإعلامية، قام الوفد بزيارة كلّ من مصلحة شرطة الحدود البحرية بميناء الجزائر، ومصلحة شرطة الحدود الجوية بمطار هواري بومدين. حيث اطلع على الإجراءات الشرطية الحدودية المعتمدة لتنظيم دخول وخروج المسافرين عبـر هاتين المنشأتين الحدوديتين الحيويتين. إلى جانب التدابير والتسهيلات المقدمة للمسافرين على غرار حجاجنا الميامين وأفراد الجالية الوطنية المقيمة بالخارج.

كما زار الوفد، مقر المصلحة المركزية لمكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات حيث قدِّم له عرض مفصل تضمّن الهيكلة التنظيمية للمصلحة، امتداداتها الجهوية. والمهام المتخصصة التي تضطلع بها.

وفي آخر محطات الزيارة، استُقْبِل الوفد بمقر مديرية شرطة الحدود. حيث وقف عند المهام المسندة إلى هذه المديرية والمصالح والفرق التابعة لها.

وقدِّمَ للوفد عرض يتضمن الحصيلة الرقمية ذات الصلة بالحركة الحدودية للمسافرين من وإلى أرض الوطن. فضلاً عن أبرز القضايا الجزائية النوعية المعالجة في الآونة الأخيرة.

وفي ختام الزيارة الإعلامية، عبّـر الوفد عن امتنانه وتشكراته على كرم الاستقبال الذي خَصّت به المديرية العامة للأمن الوطني الوفد. كما أشاد بالجهود المبذولة من قبل مصالح الشرطة في سبيل ترسيخ معالم الأمن وضمان سلامة المواطنين وحماية الممتلكات.