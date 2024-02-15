وفد من مؤسسة Ooredoo يزور مقر الحماية المدنية

قام وفد من إطارات مؤسسة Ooredoo، تحت قيادة المدير العام، روني طعمه، بزيارة مجاملة إلى المديرية العامة للحماية المدنية في الجزائر العاصمة. أين حظي باستقبال من قبل المدير العام للحماية المدنية، العقيد بوعلام بوغلاف.

وحسب بيان لمؤسسة أوريد، فقد كان اللقاء لكلا الطرفين فرصة لتسليط الضوء على مختلف إنجازاتهما خلال ثلاثة عشر عاما. من الشراكة الاستراتيجية ولمناقشة آفاق تعزيز هذه الشراكة أكثر في السنوات القادمة.

وعلى هامش هذا اللقاء، قام وفد Ooredoo بزيارة متحف الحماية المدنية المتواجد في مقرها الرئيسي بحيدرة. كما قادت الزيارة إطارات مؤسسة Ooredoo إلى مختلف مصالح الوحدة الوطنية للتدريب والتدخل للحماية المدنية بالدار البيضاء. أين أشادوا بأعوان الحماية المدنية الجزائرية بشجاعتهم وعزيمتهم المعهودتين، لاسيما خلال الكوارث الطبيعية.

وباعتراف دولي مشهود به، أثبتت الحماية المدنية الجزائرية في العديد من المناسبات خلال الكوارث الطبيعية عبر العالم عن فعاليتها وخبرتها. المؤكّدة في إنقاذ وإسعاف الأرواح البشرية.

كمال أشار البيان، إلى أن هذا اللقاء يهدف إلى تعزيز العلاقات الوثيقة بين الشريكين منذ ثلاثة عشر عاماً. فرصة لمؤسسة Ooredoo لتجديد التزامها تجاه شركائها.