وفد من مجلس التجديد الإقتصادي الجزائري يجتمع مع رئيس غرفة العموم الكندية

إلتقى رئيس مجلس التجديد الإقتصادي الجزائري CREA كمال مولى بكندا رئيس غرفة العموم الكندية جريج فيرغوس .

التجديد

كما حضر اللقاء كل من مايكل كالان سفير كندا في الجزائر والسكرتير البرلماني لوزير الزراعة فرانسيس دروين.

وجاء هذا اللقاء لإجراء أوّل تقييم إيجابي للبعثة الاقتصادية الجزائرية في كندا، والتي اتت تجسيدا لنتائج اللقاء الذي خص به رئيس الجمهورية، فيرغوس أثناء زيارته للجزائر العاصمة في شهر افريل الماضي.

وخلال الإجتماع أعرب الطرفان عن ثقتهما المتبادلة وإرتياحهما بخصوص مستقبل مزدهر للعلاقات الاقتصادية بين بلدينا.

وفي الختام اتفق الطرفان على تنظيم وفد من الشركات الكندية الكبرى سيقوم قريبًا بزيارة مماثلة الى للبحث في سبل التعاون والشراكة مع الشركات الجزائرية.

وللإشارة فإن الوفد الجزائري يتكون من كل من نور الدين سيدي عابد، سفير الجزائر في أوتاوا، وكمال مولى، رئيس مجلس التجديد الإقتصادي الجزائري CREA ، وباحة حكيم، عضو المكتب التنفيذي لمجلس التجديد الإقتصادي الجزائري CREA.

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