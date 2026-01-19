وفد من مجلس الدوما الروسي يحلّ بالجزائر

حل وفد من مجلس الدوما الروسي، بقيادة ديميتري سابلين، منسق مجموعة النواب المكلفة بالعلاقات مع برلمانات دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، اليوم، بالجزائر.

وجاء ذلك، في إطار زيارة رسمية تمتد من 19 إلى 23 جانفي الجاري حسب ما أفاد به بيان للمجلس الشعبي الوطني .

وكان في استقبال الوفد، لدى وصوله إلى مطار هواري بومدين الدوليـ أعضاء من مجموعة الصداقة البرلمانية “الجزائر-روسيا”. بقيادة رئيس المجموعة، عبد السلام بشاغة.

وتنذرج هذه الزيارة، في سياق تعزيز علاقات التعاون والتشاور البرلماني بين البلدين الصديقين.