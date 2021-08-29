وفد من نيجيريا يزور سوق أهراس للوقوف على التجربة الجزائرية للتكفل بمناطق الظل

قام نهار اليوم، وفد رفيع المستوى للمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية السياسية ووفد رسمي من دولة نيجيريا ، بزيارة عمل الى ولاية سوق اهراس. والتي تدخل في اطار التعاون بين البلدين و تبادل الخبرات ، من خلال الوقوف على التجربة الجزائرية بخصوص التكفل بمناطق الظل .

و كانت الزيارة فرصة للوفد الجزائري و النيجيري ، لزيارة بعض مناطق الظل التي تم التكفل بها في الاشهر الاخيرة ، و كانت نتائجها ملحوظة واكثر من ايجابية ، خاصة في ما يتعلق بالجانب الاجتماعي، النقل و المياه و كذا التعليم و الكهرباء و الغاز .

الوفد النيجيري ، اعرب عن سعادته للتجربة الجزائرية و التي وصفت بالجيدة ، كما اكدت ممثلة الوفد النيجيري ، بانها ستعمل على اقتراح تجسيد التجربة الجزائرية بخصوص مناطق الظل ، و اقتراحها على الدولة النيجيرية في اقرب الاجال .

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