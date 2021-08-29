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وفد من نيجيريا يزور سوق أهراس للوقوف على التجربة الجزائرية للتكفل بمناطق الظل

بقلم هشام قاسمي
وفد من نيجيريا يزور سوق أهراس للوقوف على التجربة الجزائرية للتكفل بمناطق الظل
وفد من نيجيريا يزور سوق أهراس
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قام نهار اليوم، وفد رفيع المستوى للمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية السياسية ووفد رسمي من دولة نيجيريا ، بزيارة عمل الى ولاية سوق اهراس. والتي تدخل في اطار التعاون بين البلدين و تبادل الخبرات ، من خلال الوقوف على التجربة الجزائرية بخصوص التكفل بمناطق الظل .

و كانت الزيارة فرصة للوفد الجزائري و النيجيري ، لزيارة بعض مناطق الظل التي تم التكفل بها في الاشهر الاخيرة ، و كانت نتائجها ملحوظة واكثر من ايجابية ، خاصة في ما يتعلق بالجانب الاجتماعي، النقل و المياه و كذا التعليم و الكهرباء و الغاز .

الوفد النيجيري ، اعرب عن سعادته للتجربة الجزائرية و التي وصفت بالجيدة ، كما اكدت ممثلة الوفد النيجيري ، بانها ستعمل على اقتراح تجسيد التجربة الجزائرية بخصوص مناطق الظل ، و اقتراحها على الدولة النيجيرية في اقرب الاجال .

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