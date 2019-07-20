وفد من وزارة العمل بولايتي خنشلة وأم البواقي لمتابعة تطبيق تعليمات بدوي لتوفير مناصب الشغل

قام وفد من وزارة العمل والضمان الإجتماعي، يومي الثلاثاء والأربعاء زيارة عمل لولايتي خنشلة في إطار المتابعة الميدانية لتنفيذ تعليمة الوزير الأول نور الدين بدوي.

التعليمة متعلقة بتفعيل دور اللجان الولائية للشغل المنصبة سنة 2013 والتي يرأسها الولاة.

و تنص التعليمة، على إشراك الشباب في كل المشاريع على مستوى الولايات خاصة الشركات الصغرى على غرار شركتي اونساج وكناك من أجل خلق عدد اكبر من منصاب الشغل.

إضافة إلى متابعة التوصيات المنبثقة عن لقاء العمل حول التشغيل في ولايات الجنوب الحصيلة والآفاق.

وكان وفد من وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، برئاسة بوضياف شرف الدين، مدير مركزي بالمديرية العامة للتشغيل والادماج بزيارة عمل وتفقد إلى ولايتي خنشلة وأم البواقي.

أين تم معاينة مختلف مقرات وفروع الهيئات تحت الوصاية المتواجدة بالولايتين، للاطلاع على ظروف العمل والوسائل المادية والبشرية الموضوعة من أجل توفير خدمة عمومية.

و تم خلال الزيارة الإستماع لإنشغالات المواطنين وتسجيل ملاحظاتهم بخصوص الخدمات التي يوفرها القطاع كما استماع الوفد لمختلف انشغالات إطارات وموظفي القطاع،خاصة ما تعلق بالقضايا المطروحة من طرف العمال أو الشريك الاجتماعي.