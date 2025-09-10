وفد من وزارة تسيير الطوارئ الصينية في زيارة للجزائر

يشرع وفد صيني رفيع المستوى, يرأسه نائب وزير تسيير الطوارئ بجمهورية الصين الشعبية, هو مينغ لانغ. ابتداء من اليوم الأربعاء, بزيارة إلى الجزائر. في إطار تعزيز علاقات التعاون الثنائي في مجال تسيير المخاطر الكبرى. حسب ما أوردته المديرية العامة للحماية المدنية في بيان لها.

كما تعكس هذه الزيارة “الإرادة المشتركة للبلدين لتعزيز تبادل الخبرات وأفضل الممارسات, وتدعيم آليات التنسيق الثنائي”. إلى جانب “توطيد التعاون في المجال التقني العملي والتكوين”.

في حين، تشكل “فرصة لاستعراض القدرات العملياتية للحماية المدنية الجزائرية وهياكل التكوين والبني التحتية المتخصصة”. مثلما أوضحه البيان.

وخلال هذه الزيارة, سيستقبل الوفد الصيني من طرف المدير العام للحماية المدنية, العقيد بوعلام بوغلاف. بمقر الوحدة الوطنية للتدريب والتدخل بالدار البيضاء (الجزائر العاصمة). أين “سيتم تقديم عرض مشترك حول التنظيم الإداري والعملياتي للمؤسستين”. مع إجراء زيارات ميدانية لمختلف الوحدات التابعة لهذا السلك, وفقا للمصدر ذاته.

كما ستكون للوفد زيارة للمركز الوطني للتنسيق العملياتي. أين سيقدم له عرض مفصل حول إجراءات التسيير العملياتي والمنصات الرقمية المستعملة في تسيير المعلومات والعمليات اليومية والأحداث الهامة. فضلا عن زيارة المتحف الوطني للحماية المدنية للاطلاع على مختلف مراحل تطور الحماية المدنية الجزائرية.

وبمقر مديرية الحماية المدنية لولاية الجزائر, “سيتم تقديم عروض تطبيقية للتدخلات الميدانية, مع تبادل التجارب مع الفرق المحلية حول أساليب الاستجابة للطوارئ” .

كما تؤكد زيارة الوفد الصيني “التزام الطرفين بتطوير تعاون عملي ودائم ومنفتح”, بغرض “تعزيز القدرة على مواجهة التحديات الجديدة, لاسيما تلك المرتبطة بالتغييرات المناخية والكوارث التكنولوجية والصناعية”, كما أفاد به البيان.