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وفد موريتاني في تندوف لتفعيل المعبر البري والتعاون بين البلدين

أخبار الجزائر
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وفد موريتاني في تندوف لتفعيل المعبر البري والتعاون بين البلدين
بقلم وافي مهاجري/محمد لجرب

ستعقد، مساء اليوم الخميس، بمقر بلدية تندوف توأمة بين بلدية تندوف وبلدية ام اقرين بمورتانيا في إطار تفعيل فتح المعبر البري والتعاون بين البلدين مستقبلا .


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