وفد موريتاني في تندوف لتفعيل المعبر البري والتعاون بين البلدين

في جو بهيج وعلى انغام "ديرولو الحنة"، عقد "عبد القادر.م" قرانه على الرعية الالمانية "دانيلا بوشنير" ببلدية خضرة بولاية مستغانم.
النهار تحصلت على فيديو حصري لحفل…
ستعقد، مساء اليوم الخميس، بمقر بلدية تندوف توأمة بين بلدية تندوف وبلدية ام اقرين بمورتانيا في إطار تفعيل فتح المعبر البري والتعاون بين البلدين مستقبلا .
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علمت النهار من مصادر عليمة أن صيادا هاويا غرق في عرض البحر بالمكان المسمى لجناح بولاية جيجل.
الصياد يبلغ من العمر نحو 27 سنة ينحدر من…
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