وفد موريتاني يشيد بتطور المنظومة الصحية الجزائرية

أشاد وفد موريتاني بالتطور الذي تشهده المنظومة الصحية الجزائرية، خاصة في مجال الإسعافات الطبية المستعجلة، حسب ما أورده بيان لوزارة الصحة.

وأوضح البيان، أنه في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الإسلامية الموريتانية، عُقد يوم الخميس. لقاء تقييمي جمع الجانب الجزائري بنظيره الموريتاني، بحضور ممثل عن البنك الإسلامي للتنمية. إلى جانب ممثلة عن وزارة المالية وإطارات من وزارة الصحة.

ويهدف هذا اللقاء إلى تقييم الزيارة الميدانية التي قام بها الوفد الموريتاني إلى الجزائر، في إطار مشروع برنامج الشراكة. لدعم وتبادل الخبرات في مجال الإسعافات الطبية المستعجلة، بدعم من البنك الإسلامي للتنمية، حسب البيان نفسه.

وقد شملت الزيارة عدة محطات، استهلها الوفد بولاية الجزائر. حيث قام بزيارة العيادة متعددة الخدمات ومصلحة المساعدة الطبية المستعجلة SAMU “أحمد عروة” بسيدي يحيى. بالإضافة إلى المديرية العامة للحماية المدنية. كما زار مصلحة SAMU بولاية تيبازة، ليختتم جولته بزيارة المركز الاستشفائي الجامعي ومصلحة المساعدة الطبية المستعجلة بولاية وهران.

وأشار البيان، أن أعضاء الوفد الموريتاني عبّروا خلال هذا اللقاء، عن شكرهم وامتنانهم لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة من الجانب الجزائري، كما ثمذنوا محتوى الزيارة وفعاليتها، مشيدين بالتطور الذي تشهده المنظومة الصحية الجزائرية، خاصة في مجال الإسعافات الطبية المستعجلة.

وفي ختام اللقاء، أعرب الوفد الموريتاني عن رغبته في الاستفادة من التجربة الجزائرية وتعزيز التعاون الثنائي، وفق البيان نفسه.

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