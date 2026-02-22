وفد ناميبي رفيع المستوى يزور الجزائر

تشرع المستشارة الخاصة لرئيسة جمهورية ناميبيا، رئيسة وحدة المنبع النفطي لوسيا ويتبو، في زيارة عمل إلى الجزائر، على رأس وفد رفيع المستوى من قطاعي المحروقات والطاقة والمعادن.

وذلك خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 28 فيفري 2026. في إطار تعزيز علاقات التعاون الثنائي والإطلاع على التجربة الجزائرية، لاسيما في مجال صناعة النفط والغاز.

وتندرج هذه الزيارة في سياق مواصلة المشاورات والتنسيق بين البلدين، حيث سيجري الوفد الناميبي لقاءات عمل مع وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم. إلى جانب عقد اجتماعات تقنية مع مسؤولي مؤسسات وهيئات القطاع، قصد بحث سبل تطوير التعاون وتبادل الخبرات.

ويتضمن برنامج الزيارة تنظيم زيارات ميدانية إلى عدد من المنشآت الطاقوية بالجزائر، بما يتيح للوفد الناميبي الاطلاع عن كثب على مختلف حلقات سلسلة القيمة في مجال المحروقات. من الاستكشاف والإنتاج إلى التكرير وتسييل الغاز ونقله. كما يشمل البرنامج زيارة إلى المعهد الجزائري للبترول (IAP)، للتعرف على تجربة الجزائر في مجال التكوين وبناء القدرات والتسيير التقني.

وتعكس هذه الزيارة الإرادة المشتركة للبلدين في الارتقاء بالتعاون إلى مستوى شراكة استراتيجية قائمة على مشاريع ملموسة وبرامج عمل تنفيذية. بما يعزز التكامل الإفريقي ويدعم مسار التنمية المستدامة في القارة.

