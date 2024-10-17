وفد نجم مقرة يتنقل للبيض تحسبا لمواجهة المولودية المحلية

قرر وفد الفريق الأول لنادي نجم مقرة التنقل إلى ولاية البيض، اليوم الخميس، تحسبا لمواجهة مولودية البيض. في إطار الجولة الخامسة من الرابطة المحترفة.

وهي المباراة التي سيحتضنها ملعب زكرياء المجدوب، يوم السبت، بداية من الساعة الرابعة عصراً (16:00).

ويأتي تنقل وفد نادي نجم مقرة إلى مدينة البيض، رغم أن لاعبي الفريق دخلوا في إضراب منذ أربع أيام. ولم يخوضوا أي حصة تدريبية بحر هذا الأسبوع استعدادا لهذه المواجهة. وذلك احتجاجاً على عدم تلقيهم مستحقاتهم المالية.

وسبق لرئيس النادي، عز الدين بن ناصر، أن وجه نداءً للسلطات المحلية لإيجاد حل مستعجل لوضعية الفريق.