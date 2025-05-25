وفد من المعهد النيجيري للدراسات السياسية والاستراتيجية في زيارة إلى الجزائر

يشرع وفد من المعهد الوطني للدراسات السياسية و الإستراتيجية لنيجيريا ابتداء من يوم غد الاثنين في زيارة للجزائر. سينتقل خلالها إلى عدة ولايات من الوطن،

و حسبما أفاد به اليوم الأحد بيان للمعهد الوطني للدراسات الإستراتيجية الشاملة.

سينتقل الوفد النيجيري إلى ولايات الجزائر العاصمة و تيبازة و عنابة و غرداية و وهران و بومرداس أين سيزور مختلف المواقع. و المنشآت الاقتصادية و السياحية و البحرية و الدينية و الأثرية. وكذا معاهد تكوين ومراكز بحث، حسب البرنامج الذي سطره المعهد الوطني للدراسات الإستراتيجية الشاملة.

ويتعلق الأمر خصوصا بحديقة التجارب الحامة. و جامع الجزائر و متحف المجاهد و قصبة الجزائر.

كما سيزور الوفد النيجيري أيضا ميناء عنابة و مصنع تحويل سمك التونة بنفس المدينة و مركب الغاز لأرزيو. بوهران و المدرسة العليا للبحرية ببوسماعيل (تيبازة) و المركز النفسي البيداغوجي للأطفال بغرداية و كذا مركز التكوين في تحلية المياه ببومرداس.