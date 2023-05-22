وفد نيجيري يزور عدة مواقع  ومنشآت تابعة لسونطراك

زار وفد نيجيري رفيع المستوى، من الإطارات السامية للمعهد الوطني للدراسات السياسية والاستراتيجية، العديد من المواقع والمنشآت الطاقوية التابعة لسوناطراك وشركاتها الفرعية.

وذلك خلال جولته إلى الجزائر في الفترة الممتدة بين 14 و21 ماي 2023، حسب ماجاء في بيان شركة سونطراك.

وقد شملت الزيارة عدّة مواقع تابعة لشركة سوناطراك في كل من الجزائر العاصمة، وهران، حاسي الرمل وحاسي مسعود وسكيكدة.

برنامج الزيارة

المحطة الأولى استهلت بزيارة مركز الإشراف على شبكة خطوط الأنابيب التابع لنشاط النقل عبر الأنابيب بسيدي رزين بالجزائر العاصمة.وقد سمحت هذه الجولة للوفد النيجيري بالوقوف على هذه المنشأة.

والتى تتيح رؤية ومتابعة مركزية شاملة وآنية لجميع عمليات الاستغلال بمجمل شبكة خطوط النقل عبر الأنابيب.

أما المحطة الثانية فقد شملت ولاية وهران، حيث توجه الوفد إلى المنطقة الصناعية لأرزيو، أين تمت زيارة مواقع مركب GP1Z.

وكذا الشركة الجزائرية العمانية للأسمدة والأمونيا (AOA) التي لاقت اهتماما كبيرا من الجانب النيجيري.وفي حاسي الرمل، كانت محطة تعزيز الإنتاج ” بوستينغ 3 “، ضمن برنامج الجولة.

ليتلقى الوفد عرضا حول سير هذه المنشأة والتعرف على استخدام التكنولوجيات الحديثة ومساهمتها في تحسين الإنتاج.

المركب الصناعي “Z-CINA” التابع لحاسي مسعود ومقر المؤسسة الوطنية للقنوات ” ENAC “، كانا ضمن برنامج الزيارة المخصصة لولاية ورقلة.

حيث تلقى الوفد شروحات عن سير وحدات المركز الصناعي المسؤول عن إنتاج أحد أكبر حقول النفط في إفريقيا، وكذا عرض حول خدمات الشركة التابعة لـسوناطراك ENAC المتخصصة في المشاريع الكبرى لخطوط الانابيب.

هذا وشكلت مصفاة سكيكدة ، التي تعد أكبر مصفاة في الجزائر، أبرز المحطات ضمن برنامج زيارة الوفد على مستوى ولاية سكيكدة.

وخاصة بعد استفادتها من التحديث بفضل برنامج إعادة التأهيل لمنشآت التكرير في الجزائر، حيث أصبحت هذه القاعدة مطابقة لمعايير الجودة وحماية البيئة.

وقد أبدى الوفد النيجيري اهتمامه بهذه المعطيات الهامة، خصوصا بعد قيامه بجولة في مختلف وحدات الإنتاج، وقاعة المراقبة المركزية.

ولدى معاينته للمعهد الجزائري للبترول فرع سكيكدة، وقف الوفد على الخصائص التعليمية والبنية الأساسية للتكوين المتاح في ميدان التكوين والتدريب في المجالات المتعلقة بتنمية وتطوير صناعة المحروقات.

وفي ختام هذه الزيارة طلب الوفد شروحات حول امكانية تسجيل طلبة نيجيريين في هذا الصرح التكويني التابع لشركة سوناطراك.

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وكانت شركة فرتيال إحدى فروع مجمع اسمدال التابع لسوناطراك كانت ضمن برنامج زيارة الوفد بولاية عنابة.

أين تم عرض تجربة الجزائر الرائدة في إنتاج الاسمدة المشفوعة بشهادات المطابقة للمعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال .

وفي خضم هذه الجولات، أعرب رئيس الوفد إيمانويل ممان، عن رغبته في تعزيز العلاقات الثنائية بين الجزائر ونيجيريا خصوصا في مجالات البحث العلمي والطاقوي.

وشكلت هذه الزيارة فرصة ثمينة لتعزيز علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية بين الجزائر ونيجيريا على مستوى القارة الأفريقية.وفرصة لسوناطراك لتمتين شراكاتها في مجال صناعة المحروقات وتوسيع إستثمارتها القارية.

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