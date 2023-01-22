وفد هام من “الكاف” يزور ملعب نيلسون مانديلا غدا

سيكون وفد رفيع المستوى من الإتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف” إلى جانب وفدا إفواريا من لجنة تنظيم كان 2023 على موعد مع زيارة ملعب نيلسون مانديلا.

وقال لجنة تنظيم الشان، اليوم الأحد، ان الوفد سيحل بالملعب الجوهرة غدا قصد التعرف على بروتوكول تنظيم مباراة بمعايير الكاف.

كما طالبت ذات اللجنة من الإعلاميين تلحضور بقوة لتغطية الحدث واخذ تصريحات حصرية من المسؤولين عند نهاية الزيارة.

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