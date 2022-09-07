وفد هام من وزارة الفلاحة يزور هولندا

أفادت وكالة الأنباء الجزائرية، بأن وفد هام من وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، أجرى زيارة إلى هولندا دامت من 31 أوت إلى 3 سبتمبر الجاري. وذلك في إطار بعثة اقتصادية في المجال الفلاحي.

وأوضحت وكالة الأنباء الجزائرية، بأن هذه الزيارة التي تأتي طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون في مجال الدبلوماسية الاقتصادية وفي إطار أعمال سفارة الجزائر بمدينة لاهاي، تهدف إلى تعزيز علاقات التعاون مع البلد المضيف، وتشكلت البعثة من إطارات بالوزارة الوصية والغرفة الوطنية للفلاحة وغرف الفلاحة ببعض الولايات والمعهد الوطني للعلوم الفلاحية، وفلاحين ومتعاملين في ذات القطاع، ينشطون في مختلف الشعب الفلاحية مثل البستنة وزراعة الزهور وانتاج الحليب.

وتمثلت المهمة الأساسية لهذا الوفد في اقامة علاقات أعمال والشراكة مع نظرائهم الهولنديين وتبادل الخبرات ونقل المهارات الهولندية في مختلف شعب الفلاحة.

كما أجرى الوفد الجزائري خلال هذه الزيارة جملة من اللقاءات مع مسؤولي وزارة الشؤون الخارجية ووزارة الطبيعة وجودة أغذية، اضافة إلى زيارات ميدانية إلى عديد الشركات الهولندية.

زار الوفد الذي كان مرفوقا بأعضاء من سفارة الجزائر أجنحة المعرض “ديمو بوم دو تار” بواستماس (هولندا) وتنقل إلى بعض المؤسسات والشركات المختصة في وحدات صناعة الجبن وكذا تربية الأبقار الحلوب.

كما قام الوفد أيضا بزيارات ميدانية لشركات هولندية تنشط في شعبة البستنة وزراعة الأزهار والبطاطا.

كما تم تنظيم مداخلات وموائد مستديرة حول إمكانيات القطاع الفلاحي الجزائري وهذا في جامعة ومركز البحث لعلم الزراعة فاقينينجن.

وفي سفارة الجزائر بلاهاي افتتحت سفيرة الجزائر بهولندا برنامج لقاءات أعمال ثنائية بمشاركة ممثلين لوزارة الشؤون الخارجية ومجلس الهولندي للأعمال “مينا-هولندا”.

وفي ختام الزيارة، شارك الوفد الجزائري في 3 سبتمبر في مهرجان السفراء في لاهاي حيث عرضت منتجات جزائرية تقليدية وأزياء وأطباق وحلويات تقليدية لاقت إعجاب زوار المهرجان”.