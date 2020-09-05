وفد وزاري اليوم السبت بالوادي للوقوف على حجم أضرار التسرب البترولي

سيحل اليوم السبت بالوادي وفد وزاري للوقوف عن كثب على حجم الأضرار التي تسبب فيها التسرب البترولي.

كشفت وزارة البيئة، اليوم السبت، أن وزير البيئة، نصيرة بن حراث تجري اليوم رفقة عدد من الوزراء بزيارة ميدانية لمكان الترسب للوقوف عن كثب على حجم الأضرار والإسراع في في إيجد حلول لها.

ويتكون الوفد في كل من وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير الطاقة، ووزير الفلاحةووزير المورد المائية والبيئة.

وأضافت الوزارة أن الوزيرة أوفدت مجموعة من الخبراء والإطارات للوقوف على الوضع.

مشيرة في السياق ذاته أن الوزارة امرت مديرية البيئة لولاية الوادي بإعداد تقرير مفصل حول الحادثة مع بحث الأسباب والحلول السريعة لاستدراك الوضع.

كما طالبت مؤسسة سوناطراك بعرض ظروف وأسباب واقعة التسرب وآثارها على الأشخاص والممتلكات وإيفادها بالتدابير المتخذة وبما تنوي فعله مستقبلا لتفادي تكرار الحادثة.

وأضافت ذات البيان أن الوزارة تلزم سوناطراك بتنفيذ كل التدابير الضرورية لإزالة التلوث وإعادة المواقع التي وصلتها مخلفات التسرب إلى حالتها الأصلية.