وفد وزاري بتيارت لوضع البرنامج الإستعجالي للتزوّد بالماء الشروب

حل ظهر اليوم الإثنين وفد وزاري بولاية تيارت من أجل وضع البرنامج الإستعجالي والإستثنائي. لحل مشاكل تزويد سكان تيارت بالماء الشروب.

ووصل وزير الداخلية إبراهيم مراد مرفوقا بوزير الموارد المائية طه دربال تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء أمس. وبأمر من رئيس الجمهورية لإيجاد حل لأزمة المياه التي تشهدها الولاية.

كما سيقوم الوفد الوزاري بمعاينة مشروع حفر آبار عميقة بمدينة عين دزاريت. لتزويد مدينة تيارت بالمياه الصالحة للشرب. كما سيتم خلال الزيارة تقديم عرض حول دراسة مشروع جلب المياه من حقل عجرماية ببلدية سرقين. بالإضافة كذلك إلى معاينة مشروع تقوية تزويد مدينة تيارت بالمياه الصالحة للشرب بيلدية ملاكو.