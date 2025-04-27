وفد وزاري رفيع يحلّ بوهران للوقوف على حادث انزلاق التربة

حل صبيحة اليوم الأحد، وفد وزاري رفيع ، بمطار وهران الدولي أحمد بن بلة، للوقوف على حادث انزلاق التربة بحي الصنوبر.

وأوضحت مصالح الولاية، أن والي ولاية وهران سمير شيباني، كان في استقبال الوفد الوزاري الذي تنقّل للوقوف على حادث انزلاق التربة بحي الصنوبر.

وضمّ الوفد بقيادة وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد. كلا من وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، صورية مولوجي. وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي، المدير العام للأمن الوطني علي بداوي. المدير العام للحماية المدنية العقيد بوعلام بوغلاف، الأمين العام لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية علي بولرباح.

حيث جرى الاستقبال بحضور رئيس المجلس الشعبي الولائي، أعضاء اللّجنة الأمنية، نواب البرلمان. المندوب المحلي لوسيط الجمهورية، ممثلة المرصد الوطني للمجتمع المدني، رئيس دائرة السانيا، رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية السانيا. مدراء السكن ،ديوان الترقية والتسيير العقاري، مدير التضامن.

وكانت أول محطة للوفد الوزاري زيارة جرحى الحادث المتواجدين على مستوى المستشفى الجامعي الدكتور بن زرجب.

يشار أن ولاية وهران سجلت حادث أليم تمثل في انزلاق التربة بالمكان المسمى أرض شباط بلدية و دائرة وهران، مما أدى إلى انهيار 5 سكنات قصديرية. أسفرت عن وفاة 4 اشخاص وإصابة 13 شخصا بجروح متفاوتة نقلوا على إثرها إلى المستشفى الجامعي الدكتور بن زرجب.

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