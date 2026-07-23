وفد وزاري في تلمسان لتقديم واجب العزاء لعائلة ضحية حرائق الغابات

حلّ اليوم الخميس، وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، مرفوقا بوزير الصحة، البروفيسور محمد الصديق آيت مسعودان. ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، صورية مولوجي. بولاية تلمسان بأمر من رئيس الجمهوريةعبد المجيد تبون.

وكان برفقة الوفد الوزاري المدير العام للحماية المدنية العقيد بوعلام بوغلاف، لتقديم واجب العزاء والمواساة لعائلة ضحية حرائق الغابات التي عرفتها دائرة اولاد ميمون. والوقوف إلى جانبها في هذا المصاب الأليم.

وكان في استقبال الوفد الوزاري، لدى وصوله إلى مطار “مصالي الحاج” الدولي - زناتة، تلمسان، والي ولاية تلمسان. رفقة السلطات الأمنية والمحلية.

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