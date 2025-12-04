وفد وزاري في تيميمون لافتتاح الطبعة السابعة للمهرجان الدولي للسياحة الصحراوية

وصلت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية رفقة وفد وزاري إلى ولاية تيميمون للإشراف على الافتتاح الرسمي للطبعة السابعة للمهرجان الدولي للسياحة الصحراوية.

وكانت وزيرة السياحة مرفوقة بكل من زهير بوعمامة، وزير الاتصال، كوثر كريكو، وزيرة البيئة وجودة الحياة. بالإضافة كذلك إلى سفيان شايب، كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية مكلف بالجالية الوطنية بالخارج. و محمد بوخاري، رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، عمر ركاش، المدير العام للوكالة الوطنية لترقية الاستثمار AAPI. بالإضافة كذلك إلى ممثلي البرلمان بغرفتيه، وعدد من السفراء، وممثلي الهيئات والمنظمات الدولية، وكذا مسؤولين وإطارات سامية في الدولة.

ويعكس هذا الحضور الوازن الأهمية الوطنية التي يحظى بها هذا المهرجان الدولي، والدور المحوري الذي يلعبه في تعزيز السياحة الصحراوية. وترقية الاستثمار السياحي، وتثمين الموروث الثقافي والبيئي للمنطقة.

كما ينتظر أن يشكل المهرجان محطة نوعية لما يتضمنه من برنامج ثري ومتنوع يشمل معارض للصناعات التقليدية، عروض فلكلورية، فضاءات للترويج للوجهات السياحية الصحراوية. لقاءات مهنية تجمع فاعلين من داخل الوطن وخارجه لبحث فرص الاستثمار والشراكة.

للإشارة سيكون الانطلاق الرسمي لفعاليات المهرجان اليوم الخميس وسط زخم وطني ودولي كبير. حيث يترقب جمهور واسع من المواطنين والمهنيين والمتابعين من مختلف ولايات الوطن وخارجها انطلاق هذا الحدث الهام. الذي يعد فرصة لإبراز مقومات السياحة الصحراوية الجزائرية، وتأكيد مكانة تيميمون خاصة والجنوب الجزائري عامة كوجهة عالمية واعدة.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور