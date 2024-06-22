وفد وزاري في مستغانم للإطلاق الرسمي لموسم الإصطياف

حلّ وزير الداخلية والجماعات المحلية إبراهيم مراد بولاية مستغانم اليوم السبت، من أجل الإشراف على الإنطلاق الرسمي لموسم الإصطياف 2024.

وزير الداخلية كان مرفوقا بوزير السياحة والصناعة التقليدية ووزيرة البيئة والطاقات المتجددة. كما سيضع الوزير حيز الخدمة القاعدة الجوية المركزية لطائرات إطفاء الحرائق برفقة والي ولاية مستغانم أحمد بودوح و السلطات المحلية المدنية الأمنية والعسكرية.

كما ستسمح الزيارة بتفقد عدد من المشاريع الحيوية و في برنامج الزيارة أيضا العديد من المحطات والنشاطات.