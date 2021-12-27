وفد وزاري هام بقالمة لإحياء ذكرى وفاة الرئيس هواري بومدين

شارك اليوم الإثنين، وفد وزاري هام بولاية قالمة، لإحياء الذكرى 43 لوفاة الرئيس الراحل هواري بومدين (محمد بوخروبة).

وضم الوفد الوزاري كلا من وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد لبيقة. كما شارك كل وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، يوسف شرفة، وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد.

بالإضافة إلى ذلك مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج، نزيه برمضان، والي ولاية قالمة، لبيبة ويناز. وكذا مدير المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، عبد العزيز مجاهد. بالإضافة إلى عدد من الشخصيات رفيعة المستوى.

انطلاق الفعاليات كان برفع العلم الوطني ووضع إكليل من الزهور وقراءة فاتحة الكتاب. لتفتتح بعدها أشغال الطبعة 12 للملتقى الوطني حول حياة الرئيس الراحل “هواري بومدين” تحت شعار “الجزائر ذاكرة وأبطال ومستقبل واعد”.

وحلت هذا الاثنين الذكرى الـ 43 لرحيل رئيس الجمهورية الأسبق هواري بومدين، الذي وافته المنية بتاريخ 27 ديسمبر 1978.

بالإضافة إلى ذلك، أعلن وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيقة، أمس الأحد عن إعداد برنامج خاص. لإحياء الذكرى ال43 لوفاة الرئيس الراحل هواري بومدين.

وأوضح ربيقة في تصريح للصحافة على هامش انعقاد المؤتمر التاسع للاتحاد الوطني الفلاحين الجزائريين. أنه بتكليف من السلطات العليا تم التحضير لبرنامج خاص لإحياء ذكرى الرئيس الراحل هواري بومدين.

كما أضاف الوزير قائلا: “الرئيس بومدين يعد رمزا من رموز الدولة الجزائرية. وهذا البرنامج الخاص سوف يعمل على إحياء ذكراه في نفوس الجزائريين”.

وفي رده على سؤال يتعلق بالأفلام المخلدة لبطولات مجاهدي ثورة نوفمبر، ذكر ربيقة. بأن برنامج الحكومة يتضمن المساهمة في إنجاز أفلام سينمائية في هذا المجال إضافة إلى أعمال مطبوعة وتنظيم تظاهرات.

وأوضح في ذات السياق أنه “تم طرح آلية لمتابعة كافة البرامج التي تم إدراجها في مخطط عمل الحكومة. والتي سيتم تجسيدها ووفقا للآليات القانونية المكرسة”.