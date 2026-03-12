وفد وزاري هام يتفقد مشروع منجم الزنك والرصاص بأميزور وتالة حمزة

قام اليوم وفد وزاري بزيارة عمل وتفقد إلى ولاية بجاية، يتقدمه محمد عرقاب وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، مرفوقاً بعبد القادر جلاوي وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية و كاتبة الدولة لدى وزير المحروقات والمناجم المكلفة بالمناجم، كريمة بكير طافر.

وخلال هذه الزيارة، عاين وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، أشغال تهيئة مدخل منجم الزنك والرصاص. حيث أكد أن هذا المشروع المنجمي يعد من بين أهم المشاريع الاستراتيجية في قطاع المناجم بالجزائر. نظراً لما يحمله من أبعاد اقتصادية وتنموية كبرى.

كما شدد وزير الدولة على ضرورة المتابعة الدقيقة والدائمة لمختلف مراحل إنجاز المشروع، بما يضمن تقدم الأشغال وفق الآجال المحددة. مع احترام أعلى المعايير التقنية المعتمدة في إنجاز المشاريع المنجمية الكبرى.

واستمع الوفد الوزاري إلى عرض تقني قدمه مدير الأشغال العمومية للولاية، حول مشروع ربط منجم الزنك والرصاص بالطريق السيار شرق-غرب. والذي يهدف إلى تسهيل حركة النقل وضمان انسيابية تنقل المعدات والمواد المرتبطة بنشاط المنجم. بما يدعم جاهزية المشروع لدخول مرحلة الاستغلال في أفضل الظروف

من جهته، الوفد الوزاري إلتقى بمواطني قرية أيت بوزيد مالكي الأراضي المعنية بالمشروع و الذين رحبوا بهذا المشروع الاستراتيجي. الذي سيساهم حتماً في تثمين الثروات المنجمية الوطنية وتعزيز السيادة الاقتصادية. إلى جانب خلق مناصب شغل معتبرة لفائدة شباب المنطقة ودعم الديناميكية الاقتصادية بولاية بجاية.

