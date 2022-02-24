وفد وزاري هام يحل بالشلف لمعاينة هذه القطاعات

حل اليوم الخميس بالشلف، وفد حكومي يتشكل من 3 وزارء، ويتعلق الأمر بكل من وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية هشام سفيان صلواتشي، ووزير الموارد المائية والأمن المائي كريم حسني، و الوزير المنتدب المكلف بالمؤسسات المصغرة نسيم ضيافات.

وجاءت هذه الزيارة، لأجل الوقوف على القطاعات التي يمثلونها من خلال تفقد عدة مشاريع قيد الإنجاز في كل من بلديات بريرة، بني حواء، تنس حرشون و الكريمية.

أين أكد وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية هشام سفيان صلواتشي، على ضرورة إعادة النظر في طريقة تسيير موانئ الصيد البحري للتكفل الأمثل بالمهنيين. كما إستمع صلواتشي لإنشغالات بعض مهني قطاع الصيد وأصحاب مشاريع تربية المائيات.

وجاء ذلك، خلال زيارة التفقد التي قادت الوزير، رفقة أعضاء الوفد الوزاري والسلطات الولائية وعلى رأسها والي الشلف لخضر سداس. إلى ميناء الصيد ومشروع تربية المائيات ببلدية بني حواء.

من جهة أخرى وقف وزير الموارد المائية والأمن المائي كريم حسني، على واقع قطاعه ببلدية بريرة. من خلال تفقده لمشروع تزويد مناطق بريرة بالمياه الصالحة للشرب.

كما أسدى الوزير، تعليمات صارمة إلى كل من مديري الجزائرية المياه و شركة سوجرويت تخص رفع درجة التنسيق الميداني. وتكثيف الجهود لأجل وضع هذا المشروع العام خير الخدمة مطلع شهر أوت من السنة الجارية.

كما يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp