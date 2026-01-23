وفد وزاري هام يُعاين منجم غار الجبيلات

قام وفد وزاري هام، اليوم الجمعة، بمعاينة منجم غار الجبيلات الذي يشهد نشاط مكثف من أجل استخراج خامات الحديد.

وحسب بيان لمصالح ولاية تندوف، سيتم نقل خامات الحديد التي يتم استخراجها، عبر القطار نحو الشمال من اجل استغلالها.

هذا وشرع وفد وزاري هام اليوم الجمعة، بزيارة عمل وتفقد إلى ولاية تندوف، للوقوف على مدى جاهزية الخط السككي المنجمي غار جبيلات-تندوف-بشار.

ويتكون الوفد الوزاري من كل من وزير الدولة وزير المحروقات والمناجم، عرقاب محمد. ووزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، سعيد سعيود. ووزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي.

وكذا وزيرة السياحة، مداحي حورية، وكاتبة الدولة لدى وزير المحروقات والمناجم المكلفة بالمناجم، كريمة بكير طافر. والمدير العام للأمن الوطني، عالي بداوي والمدير العام الحماية المدنية العقيد بوعلام بوغلاف.