وفد وزاري يحل ببجاية للوقوف على مخلفات الهزة الأرضية
وصل وفد وزاري إلى بجاية منذ قليل، للوقوف على مخلفات الهزة الأرضية التي ضربت الولاية صبيحة اليوم السبت.
الوفد الذي حل بالولاية، بأمر من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، يتكون من وزير الداخلية والجماعات المحلية كمال بلجود. بالإضافة إلى وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد، ووزيرة التضامن والأسرة وقضايا المرأة.
وحل الوفد ببجاية، للاطلاع على الوضع عن كثب ومعاينة الأضرار بعد الهزة الأرضية التي ضربت الولاية صبيحة اليوم والتي بلغت شدتها 5.5 درجات على سلم ريشتر.
طالع أيضا:
هزة بجاية.. إصابة طالبين بجروح وسيدة بصدمة
أعلنت المديرية العامة للحماية المدنية، عن إصابة طالبين بجروح، وكذا إصابة إمرأة بصدمة، إثر الهزة الأرضية التي ضربت بجاية صبيحة اليوم السبت.
وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، فقد أصيب طالبين بجروح اثر سقوطهما بالإقامة الجامعية 17 أكتوبر تارقة اوزمور. بالإضافة إلى تشقق جدران رواق داخل الاقامة.
كما تم تسجيل إصابة إمرأة بصدمة بالمكان المسمى “تاعساست” ببلدية بجاية. فيما تم إصابة إمرأة بصدمة في حي طوبال بوسط مدينة بجاية.
هذا وتم تسجيل تشقق جزئي بجدران الطابق الأول لعيادة الولادة تارقة اوزمور بجاية مدينة بجاية.
وأضافت مصالح الحماية المدنية، عدم تسجيل أي تدخل في ولاية جيجل لحد الساعة.
وأشار البيان، إلى أنه قد تم وضع فرق الدعم للتدخل الأولي “D.R.P.I” لولايات رج بوعريريج وسطيف والمسيلة والبويرة وتيزي وزو وبومرداس وميلة و كذا الوحدة الوطنية للتدريب و التدخل في حالة تأهب قصوى.
هذا وتم تسجيل هزة أرضية على مستوى ولاية بجاية، بلغت شدتها 5.5 على سلم ريشتر. كما حدد مركز الهزة الأرضية بـ 28 كلم شمال شرق کاب کاربون.
وشعر بالهزة الأرضية سكان ولايات جيجل وسطيف وبرج بوعريريج والبويرة وتيزي وزو، بومرادس والجزائر العاصمة.
طالع أيضا:
الحماية المدنية: لا خسائر بشرية أو مادية بسبب هزة بجاية
هذا وأكدت المديرية العامة للحماية المدنية، في بيان لها تبعا للهزة الأرضية التي تم تسجيلها صباح اليوم السبت في بجاية، عدم تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية.
وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، فقد تدخلت جميع وحدات الحماية المدنية للتعرف لولايتي بجاية وجيجل. وأضاف البيان، أنه و لحد الساعة لا شئ يذكر.
كما تم وضع وسائل و إمكانيات التدخل التابعة للوحدة الوطنية للتدريب و التدخل “الدار البيضاء”، في حالة تأهب.
هذا وحسب مراسل تلفزيون “النهار” في لاية بجاية، فقد استقبل مستشفى خليل عمران، بعض الحالات بسبب الهلع.
كما شرعت وحدات الحماية المدنية، في عملية مسح الأحياء لرصد أي مخلفات للهزة الأرضية.
وكشفت مصالح الحماية المدنية، عن تلقيها لاتصالين لطلب النجدة بعد انهيار سقف منزل بتاغزويت.
كما يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها
حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp