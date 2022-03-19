وفد وزاري يحل ببجاية للوقوف على مخلفات الهزة الأرضية

وصل وفد وزاري إلى بجاية منذ قليل، للوقوف على مخلفات الهزة الأرضية التي ضربت الولاية صبيحة اليوم السبت.

الوفد الذي حل بالولاية، بأمر من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، يتكون من وزير الداخلية والجماعات المحلية كمال بلجود. بالإضافة إلى وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد، ووزيرة التضامن والأسرة وقضايا المرأة.

وحل الوفد ببجاية، للاطلاع على الوضع عن كثب ومعاينة الأضرار بعد الهزة الأرضية التي ضربت الولاية صبيحة اليوم والتي بلغت شدتها 5.5 درجات على سلم ريشتر.

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