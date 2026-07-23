وفد وزاري يحل بعنابة لمواصلة تقديم واجب العزاء لعائلات ضحايا حرائق الغابات

حلّ وفد وزاري، يضم وزير الصحة البروفيسور محمد صديق آيت مسعودان، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل السعيد سعيود، ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة صورية مولوجي، بولاية عنابة، عقب اختتام الزيارة التي قادتهم إلى ولاية تلمسان، لمواصلة تقديم واجب العزاء والمواساة لعائلات ضحايا حرائق الغابات.

وحسب بيان لوزارة الصحة، كان في استقبال الوفد الوزاري لدى وصوله إلى ولاية عنابة، والي الولاية، مرفوقًا بالسلطات المحلية والأمنية والعسكرية.