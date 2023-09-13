وفد وزاري يحل بليبيا ويُستقبل من قبل رئيس المجلس الرئاسي

استُقبل وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية، ابراهيم مراد، رفقة كل من وزير الصحة، ووزيرة التضامن الوطني و الأسرة. وكذا رئيسة الهلال الأحمر الجزائري بالعاصمة الليبية طرابلس ، من قبل رئيس المجلس الرئاسي لدولة ليبيا، محمد يونس المنفي.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيانها، نقل الوفد الجزائري بالمناسبة تعازي رئيس الجمهورية والحكومة والشعب الجزائري لشقيقه الليبي. إثر المصاب الجلل الذي مس البلاد جراء الفيضانات التي اجتاحت عددا من المدن الليبية. مجددين تضامن الجزائر اللامشروط مع الشقيقة ليبيا واستعدادها للوقوف إلى جانبها لتجاوز مخلفات الفيضانات بإيفاد كل المساعدات اللازمة.

كما أكد الوفد الوزاري انطلاق الجزائر في عمليات إيصال المساعدات الإنسانية لدولة ليبيا، من خلال الجسر الجوي الذي أقره رئيس الجمهورية، حسب ذات البيان.