وفد وزاري يحل بوهران في زيارة عمل

بقلم عايدة.ع
حل صباح اليوم السبت، وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، رفقة كل من وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم محمد عرقاب، وزير الري طه دربال وكاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب، بولاية وهران في زيارة عمل وتفقد.

وقد كان في استقبال الوزراء والي ولاية وهران بمعية رئيس المجلس الشعبي الولائي، أعضاء اللجنة الأمنية. أعضاء البرلمان بغرفتيه، الإطارات المركزية المنتخبون والإطارات المحلية للولاية.

