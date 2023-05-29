وفد وزاري يشرع في زيارة المناطق المتضررة من الفيضانات بتيبازة

سيشرع اليوم الإثنين وزير الداخلية والجماعات المحلية إبراهيم مراد. مرفوقا بوزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو في زيارة إلى ولاية تيبازة. وذلك بتكليف من رئيس الجمهورية وتنفيذا لقرارات مجلس الوزراء المنعقد أمس الأحد.

وسيقف الوفد الوزاري على المناطق المتضررة من التقلبات الجوية الأخيرة وعملية تعويض وإعادة إسكان المتضررين.

ومن المنتظر أن يقوم الوفد الوزاري بنقل تعازي رئيس الجمهورية الخالصة إلى عائلة الطفل بوعزة عبد الرؤوف. البالغ من العمر 9 سنوات الذي توفي صبيحة الخميس الماضي بعد انهيار جدار الملعب الجواري.

كما سيقف الوفد الوزراي على حجم الأضرار بمدينة فوكة. التي تعد الاكثر المناطق تضررا من التقلبات الجوية الأخيرة. حيث شهدت انهيار عديد المنازل على غرار خميستي ومناطق أخرى.