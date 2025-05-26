وفد وزاري يشرع في زيارة عمل بالعاصمة

يشرع اليوم الإثنين، وفد وزاري رفقة والي ولاية الجزائر محمد عبد النور رابحي في زيارة عمل بإقليم الولاية.

وحسب مصالح الولاية، استقبل والي ولاية الجزائر، محمد عبد النور رابحي، بمقر الولاية، وزير النقل، السعيد سعيود، وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، المدير العام للجمارك، اللواء عبد الحفيظ بخوش، وذلك للإشراف على زيارة عمل بإقليم ولاية الجزائر.

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