وفد وزاري يشرف على إطلاق موسم الاصطياف من تيزي وزو

حلّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل السعيد سعيود، مرفوقا بوزيرة السياحة والصناعة التقليدية، حورية مداحي، ووزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي. وكذا المدير العام للحماية المدنية، العقيد بوعلام بوغلاف، بولاية تيزي وزو.

وسيُشرف الوزير على الانطلاق الرسمي لموسم الإصطياف لسنة 2026. إلى جانب وضع حيّز الخدمة للشطر الثاني من مشروع المصعد الهوائي لولاية تيزي وزو.

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