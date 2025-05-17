وفد وزاري يعاين الأضرار وظروف التكفل بالمواطنين المتضررين جراء التقلبات الجوية

حل صباح اليوم السبت، وفد وزاري، بعدد من المناطق المتضررة جراء التقلبات الجوية الأخيرة، للوقوف على ظروف التكفل بالمواطنين المتضررين والاجراءات المتخذة جراء التقلبات الجوية الأخيرة.

وبتعليمات من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، حل ابراهيم مراد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. رفقة كل من لخضر رخروخ وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، وطه دربال وزير الري. وكذا المدير العام للحماية المدنية بوعلام بوغلاف، بعدد من المناطق المتضررة جراء التقلبات الجوية الأخيرة.

وسيقف الوفد الوزاري على ظروف التكفل بالمواطنين المتضررين والإجراءات المتخذة على المستوى المحلي قصد استباب الوضع الطبيعي، بالإضافة إلى معاينة الأضرار المادية المسجلة وسبل التكفل بها في أقرب الآجال.

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