وفد وزاري هام يقوم برحلة تجريبية على قطار تندوف_غار الجبيلات

قام وفد وزاري هام اليوم الجمعة، رفقة السلطات المحلية، برحلة تجربية بالقطار، انطلاقا من محطة تندوف باتجاه محطة غار الجبيلات.

كما قام الوفد الوزاري، في المحطة الأولى من برنامج الزيارة التي جاءت للوقوف على جاهزية الخط المنجمي الغربي “بشار - تندوف – غارا جبيلات”، بمعاينة محطة قطار تندوف.

ويتكون الوفد الوزاري من كل من وزير الدولة وزير المحروقات والمناجم، عرقاب محمد. ووزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، سعيد سعيود. ووزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي.

وكذا وزيرة السياحة، مداحي حورية، وكاتبة الدولة لدى وزير المحروقات والمناجم المكلفة بالمناجم، كريمة بكير طافر. والمدير العام للأمن الوطني، عالي بداوي والمدير العام الحماية المدنية العقيد بوعلام بوغلاف.

وكان في اسقبال الوفد الوزاري، السلطات المحلية للولاية على رأسهم والي الولاية، دحو مصطفى.