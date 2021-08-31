وفد وزراء خارجية دول جوار ليبيا يزورون مسجد الجزائر الأعظم

قام وزراء خارجية الدول المشاركة في ندوة الجوار الليبي بزيارة لمسجد الجزائر الأعظم بالعاصمة، اليوم الثلاثاء رفقة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة.

وكان وزير الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمارة، قد أشرف أمس الاثنين بقصر المؤتمرات على افتتاح اجتماع دول جوار ليبيا الذي جرت أشغاله في جلسات مغلقة.

وشارك في الاجتماع وزراء خارجية ليبيا، ومصر والسودان و النيجر و تشاد والكونغو، إلى جانب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد ابو الغيط، ومفوض الاتحاد الافريقي للشؤون السياسية والسلم والأمن بانكولي أديوي، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش.

ويهدف الاجتماع إلى مساعدة الليبيين على إستكمال المسار السياسي للمصالحة الوطنية، وصولا إلى تنظيم الانتخابات العامة المقررة في 24 ديسمبر المقبل في موعدها المحدد.