وفد ياباني يحل بالجزائر لبحث تقوية أساليب مجابهة المخاطر الزلزالية

حلَّ وفد من خبراء يابانيين بالجزائر، في إطار برنامج التعاون الجزائري-الياباني الخاص بتقييم هشاشة المباني المُعرّضة لمخاطر الزلازل.

وحسب بيانٍ لوزارة الداخلية، تم اليوم الاثنين، تنظيم لقاء مع فريق البحث الياباني. سمح بعرض الأساليب والأدوات اليابانية المستخدمة في حساب مقاومة الزلازل. وتقوية أساليب المجابهة وتبادل أفضل الممارسات حول الوقاية من المخاطر الزلزالية والحد منها.

وشارك في اللقاء، خبراء يابانيون من معهد بحوث الكوارث بجامعة كيوتو، ومختصون في التشخيص الزلزالي ومراقبة جودة البناء. ومختصون من مندوبية المخاطر الكبرى ومركز أبحاث علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء، والمركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل. والمركز الوطني للدراسات والأبحاث المتكاملة للبناء.

كما يهدف المشروع إلى وضع إطار عمل منهجي لتشخيص وتقوية سبل مجابهة الخطر الزلزالي. وإعداد دليل وطني يستند إلى المعايير الدولية التي تم تكييفها مع السياق الجزائري.

ويندرج هذا اللقاء في إطار برنامج التعاون 2024-2026، الرامي إلى تقييم مدى هشاشة التأثر بالزلازل لعيّنة تمثيلية من البنايات في الجزائر.