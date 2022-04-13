وفد برلماني من النيجر في ضيافة لعمامرة

إستقبل وزير الخارجية والشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة اليوم وفدا برلمانيا من دولة النيجر. وحسب بيان الخارجية الوفد يترأسه رئيس المجموعة البرلمانية للصداقة “الجزائر- النيجر”، خليل أومباريك.

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر الوزارة تناول الجانبان “علاقات الأخوة وحسن الجوار بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها, لاسيما في مواجهة التحديات المشتركة التي تفرضها الأوضاع الأمنية والسياسية على الصعيد الإقليمي”.

من جهته ثمن لعمامرة “تنصيب المجموعة البرلمانية للصداقة بين البلدين”, مبرزا “أهمية ودور الدبلوماسية البرلمانية في توطيد عرى التواصل على مختلف المستويات والدفع بالجهود الرامية لضمان الاستغلال الأمثل لفرص التعاون الهائلة من الجانبين”, حسب ما جاء في بيان الخارجية.

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أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، مساء اليوم، ‏اتصالا هاتفيا مع نظيرته الجنوب إفريقية، ناليدي باندور.

وحسب بيان الوزارة، فقد قدم لعمامرة لنظيرته التعازي و أعرب لها عن تضامن الجزائر وتعاطفها مع جمهورية جنوب إفريقيا، إثر الخسائر المأساوية في الأرواح والدمار الذي خلّفته الفيضانات في هذا البلد الشقيق.

كما أكد لعمامرة استعداد الجزائر لتقديم الدعم اللازم لجنوب إفريقيا عملا بالروح التي تميز العلاقات التاريخية والأخوية بين البلدين المبنية على التضامن والتعاضد المتبادلين.

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