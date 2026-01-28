وفد شباب بلوزداد يطير إلى جنوب إفريقيا تحسبا لمواجهة ستيلنبوش

شدّ وفد نادي شباب بلوزداد الرحال نحو جنوب إفريقيا تحسبًا لمواجهة نادي ستيلنبوش يوم الأحد المقبل، في الجولة الرابعة من دور مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (كاف).

وعرفت الرحلة بعض التأخر لأسباب تقنية خارجة عن إرادة النادي، دون أن يؤثر ذلك على البرنامج العام المسطر من قبل الطاقم الفني.

وكان الفريق البلوزدادي قد أجرى تحضيراته الأخيرة بملعب نيلسون مانديلا في أجواء جيدة. حيث ركّز المدرب سعد راموفيتش رفقة طاقمه على الجوانب البدنية والتكتيكية، إضافة إلى العمل على الانسجام داخل المجموعة وتصحيح بعض التفاصيل الفنية قبل السفر.

وحرص الطاقم الإداري على توفير كل الظروف الملائمة لإنجاح هذه الخرجة، سواء من حيث التحضير أو التنظيم اللوجستي. خاصة وأن التنقل إلى جنوب إفريقيا يعَدُّ من الرحلات الصعبة التي تتطلب تعاملًا خاصًا من حيث التوقيت والاسترجاع البدني.

ومن المنتظر أن يباشر الفريق تحضيراته مباشرة بعد الوصول، بإجراء حصة خفيفة لإزالة التعب، قبل الدخول في المرحلة الأخيرة من الإعداد تحسبًا ليوم المباراة.