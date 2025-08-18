وفد من نيجيريا يؤدي زيارة الى عين ماضي مهد الخلافة العامة للطريقة التجانية

أدّى فضيلة الشيخ إبراهيم بوتشي، قادمًا من دولة نيجيريا الشقيقة، زيارةً على رأس وفد هام إلى الخليفة العام للطريقة التجانية، قصد تقديم الشكر والامتنان على ما أولاه من عناية بتكفّل الخلافة العامة بمراسم دفن المرحوم الطالب المصطفى صاركي حسان، وإقامة واجب العزاء له.

وقد أكّد الخليفة العام للطريقة التجانية، في كلمته بالمناسبة، أنّ ما تمّ إنما هو واجب تجاه الأحباب. وأنّ عين ماضي هي بلدهم الروحي، وأبواب الزاوية التجانية ستبقى مفتوحة أمامهم في كل وقت.

كما رفع الخليفة العام أكفّ الدعاء إلى الله العلي القدير بأن يرفع البلاء عن بلد السودان الشقيق. وأن يفكّ الحصار عن غ—زّة الحبيبة، وينشر في الأمة جمعاء السلم والأمن والرحمة.