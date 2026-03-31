وفد من الحماية المدنية في رومانيا لتبادل خبرات تسيير الكوارث والأزمات

قام وفدٌ من المديرية العامة للحماية المدنية بزيارة عمل إلى جمهورية رومانيا.

وحسب بيان للمديرية، فإن الزيارة تأتي في إطار تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجال تسيير الكوارث والأزمات.

وتهدف هذه الزيارة إلى الاطلاع على التجربة الرومانية في مجالات الوقاية، والاستجابة السريعة، والتنسيق بين مختلف الهيئات المتدخلة أثناء الأزمات.

وشملت الزيارة تنظيم لقاءات تقنية وعروض ميدانية، تم خلالها تبادل المعارف حول آليات التدخل، وأنظمة الإنذار المبكر واستراتيجيات الحد من المخاطر.

وكانت هذه الزيارة فرصةً لتطوير علاقات الشراكة وتوحيد الرؤى بشأن أفضل الممارسات في مواجهة الكوارث الطبيعية والصناعية.

وتندرج هذه المبادرة ضمن جهود المديرية العامة للحماية المدنية الرامية إلى تحسين قدراتها العملياتية، والرفع من جاهزية فرق التدخل لمجابهة مختلف التحديات الطارئة بكفاءة وفعالية.