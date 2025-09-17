وفد مولودية الجزائر يصل إلى ليبيريا تحسبا لمواجهة فاسال في دوري الأبطال

وصل وفد فريق مولودية الجزائر إلى العاصمة الليبيرية بعد رحلة شاقة انطلقت من مطار هواري بومدين الدولي.

وذلك استعدادًا للمواجهة المرتقبة السبت المقبل ضد نادي فاسال الليبيري في إطار ذهاب الدور التمهيدي الأول من منافسة رابطة الأبطال الإفريقية.

وقد حرصت إدارة النادي العاصمي على توفير أفضل ظروف الإقامة للوفد من خلال حجز فندق راقٍ بالعاصمة الليبيرية. إلى جانب تهيئة كل الظروف الملائمة للمدرب رولاني موكوينا وطاقمه الفني من أجل التحضير الجيد لهذا اللقاء الهام.

وكان الفريق أجرى آخر حصة تدريبية له في الجزائر على أرضية ملعب علي لابوانت بالدويرة، بحضور اللاعبين الحسن بانغورا وزين الدين فرحات. في حين غاب إسحاق بوصوف بسبب معاناته من نقص في الجاهزية البدنية بحسب ما أكده الطاقم الفني.

مولودية الجزائر تدخل هذه المنافسة القارية بطموحات كبيرة من أجل تحقيق بداية موفقة خارج الديار ووضع قدم أولى في الدور المقبل.