وفرة الأدوية.. عون يلتقي وفدا عن الإتحاد الوطني للمتعاملين في الصيدلية

إستقبل اليوم الثلاثاء علي عون وزير الصناعة و الإنتاج الصيدلاني وفدا ممثلا عن الإتحاد الوطني للمتعاملين في الصيدلية “UNOP” برئاسة عبد الواحد كرار. للتطرق لبعض الانشغالات المتعلقة بمجال الصناعة الصيدلانية.

اللقاء جاء مواصلة لسلسلة اللقاءات التشاورية مع المتعاملين الإقتصاديين و الفاعلين في القطاع الصيدلاني. وتمحور النقاش حول الاشكاليات المتعلقة بتسجيل المواد الصيدلانية و تخفيف الإجراءات من أجل تحسين الآجال. بالإضافة كذلك إلى ترقية الإنتاج المحلي للأدوية ذات القيمة المضافة العالية على غرار الانسولين و الأدوية المضادة للسرطان بنمط كامل “full process”. وكذا إنخراط المتعاملين الصيدلانيين في مساعي الوزارة من أجل تطوير رقمنه القطاع و تتبع الوفرة. بالإضافة كذلك إلى ضرورة مراجعة النصوص التنظيمية من أجل رفع كل العراقيل التي يواجهها المتعاملون الصيدلانيون. والتنسيق مع بقية القطاعات الوزارية المعنية بترقية إنتاج و توزيع بعض الأدوية لا سيما الأدوية المضادة للسرطان.

من جهته أسدى الوزير التوجيهات اللازمة لمصالح الوزارة المعنية من أجل تكثيف التنسيق مع كافة الفاعلين. و تنظيم لقاءات و أيام تحسيسية بضرورة الانخراط في المساعي المنتهجة لتطوير قطاع الانتاج الصيدلاني و ضمان الوفرة المستمرة للتكفل بحاجيات المرضى.