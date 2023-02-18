قناة النهار وفـاة 5 أشخاص وإصابة 9 آخرين إثر إنقلاب حافلة بورقلة بقلم قناة النهار نشر في 18 فيفري 2023 - 08:18 إنقلاب حافلة شارك غرِّد أرسل 108 0 وفـاة 5 أشخاص وإصابة 9 آخرين إثر إنقلاب حافلة بورقلة إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/XdPfM اقرأ أيضا "نوال زعتر :" خالتي هدرت فيا للناس لي جاو يخطبوني .. قاتلهم ماشي مليحة قناة النهار 11 فيفري صريح جدا: بمن يقتدي الجزائريون في حياتهم ؟ قناة النهار 02 فيفري زلزال تركيا ..فريق الحماية الجزائري يتمكن من إنقاذ رضيعة ويعمل على انقاذ والدتها قناة النهار 07 فيفري المدية : إستقبال حار لوحدات الحماية المدنية المشاركة في عمليات الإنقاذ بسوريا قناة النهار 14 فيفري أطفال من ذوي الهمم يشاهدون تدريبات المنتخب الوطني المحلي بوهران قناة النهار 30 جانفي مشاهد خلابة.. قرية القلة بدائرة الجعافرة في برج بوعريريج تكتسي حلة بيضاء قناة النهار 10 فيفري سكان دوار أولاد لخضر بالحساسنة يطالبون بمشاريع التنمية بسعيدة قناة النهار 17 فيفري مستغانم : جنة العارف..مؤسسة للتنمية المستدامة تحافظ على رونقها الأندلسي قناة النهار 09 فيفري دلال خير: نداء عائلة تتألم على حال إبنتها الوحيدة التي أصيبت بورم في الرأس تسبب لها بفقدان البصر قناة النهار 03 فيفري مجتمع: رغم إرتفاع أسعارها .. حمى إقتناء الأواني المنزلية تعود مع إقتراب شهر رمضان قناة النهار 16 فيفري