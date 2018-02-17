وفــــــاة لاعب فريـــق الدهـــامشة بسكتـــة قلبيـــة أثنــــــاء مبــــــاراة كرويــــــة في سطيف

سقط في الدقيقة 20 ولفظ أنفاسه بعد 40 دقيقة في المستشفى

توفي، بعد صلاة الجمعة، الجناح الأيسر لفريق نجم الدهامشة، خلال مواجهة فريق اتحاد عين أرنات، في إطار الجولة 20 من القسم الشرفي لولاية سطيف، وهذا بعد تعرضه لسكتة قلبية على أرضية الملعب البلدي بعين السبت.

وحسب مصادر مطلعة، فإن اللاعب الذي يبلغ من العمر 22 سنة يدعى «داود بورزق» ويلعب كجناح أيسر ويدرس للحصول علي شهادة تقني سامي في الصحة، حيث تدرج في جميع الأصناف الصغرى لفريق نجم الدهامشة، أين شعر بآلام على مستوى عضلة القلب أثناء مجريات المقابلة، ليتفاجأ الجميع بسقوطه أرضا في الدقيقة 20 من الشوط الأول من المباراة، حيث تم نتقله إلى المسشتفى فتعرض إلى سكتة قلبية، قبل أن يحضر مسؤولو فريق الدهامشة إلى الحكم وأبلغوه بخبر وفاة اللاعب في الدقيقة 82، أين سارع حكم المباراة لإعلان نهاية المباراة، قبل 8 دقائق عن الوقت القانوني، حيث كان نجم عين أرنات متفوقا بنتيجة هدف لصفر.

وتحدثت مصادر عليمة أن اللاعب شارك في المباراة من دون أن يتدرب طيلة الأسبوع بصفة منتظمة، حيث اضطرت إدارة نجم الدهامشة إلى إقحامه رفقة جميع اللاعبين الأساسيين، بعد التحفيزات التي تلقتها من فريقي نجم عين أزال وشباب أوريسيا المنافسين المباشرين على ورقة الصعود لفريق نجم عين أرنات، من أجل إيقاف زحف عين أرنات.